Популярность курения в Украине постепенно уменьшается

В Киеве в апреле этого года стартовала рекламная кампания "Брось курить сегодня", сообщают в организации "За свободную от табачного дыма Украину". Рекламу кампании можно будет увидеть на 30-ти билбордах и 40 ситилайнах столицы. Цель кампании – призвать киевлян сделать шаг навстречу новой жизни и забыть о курении.

Кампания стартовала в апреле этого года и будет длиться до конца лета.

Инициатором кампании стал Всемирный фонд борьбы с раком легких при поддержке Коалиции За свободную от та бачного дыма Украину.

"Полагаю, реклама получилась хорошая. Текста не много. Иллюстрации четкие и понятные. Нам удалось удачно адаптировать макет и разместить в правильних местах – реклама попадает в поле зрения во время передвижения по городу", говорит Артем Биденко, руководитель Асоциации внешней рекламы Украины, принимавшей участие в реализации проекта.

По данным опросов, за последние годы популярность курения в Украине начала постепенно уменшаться – с 41% в 2005 году до 35% в конце 2008 года.

korrespondent.net