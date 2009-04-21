Герпес - приговор пожизненный

Мы уже не раз говорили о том, что излечиться от герпеса полностью невозможно, он является пожизненным приговором, но все же возможно подобрать адекватное лечение, позволяющее держать под контролем возникновение рецидивов и снять болезненную симптоматику. И, хотя герпес не представляет угрозу для жизни, но очень осложняет ее, так как в моменты обострения не позволяет нормально работать, отдыхать и т.д.

К сожалению, генитальный герпес предполагает частое возникновение рецидивов.

Если вести речь об отсроченных последствиях, то особую опасность и неблагоприятные последствия заболевание представляет для беременности.

Если инфицирование герпесом происходит на ранних сроках, то оно может стать причиной самопроизвольного аборта, а также привести к формированию патологий у будущего ребенка.

Если же обострение заболевания происходит непосредственно перед родами, то это является основанием и веским доводом для проведения кесарева сечения, чтобы исключить заражение новорожденного, так как герпес новорожденных приобретает тяжелые генерализованные формы, а в некоторых случаях может привести к смертельным случаям.

При планировании беременности женщине следует провести курс терапевтических мероприятий, которые снижают риск возникновения рецидивов до минимума.

Ей назначается прием противовирусных препаратов внутрь и наружно и препаратов, способствующих повышению иммунитета.

Но, хоть все эти препараты можно приобрести без рецепта врача, к нему все же необходимо обратиться, ведь дело касается генитального герпеса.

Только врач способен подобрать наиболее подходящее женщине средство, его дозировку и рассчитать оптимальную схему его использования, так как основываться он будет на конкретной форме инфекции и состояние организма.

Сделать это самостоятельно женщина не в состоянии.

Медики утверждают, что ни традиционные схемы лечения, ни более новые препараты не оказывают желаемого эффекта, если при их проведении не учитываются клинические данные и особенности течения заболевания.

Тем более, что сохраняется опасность того, что самостоятельно можно спутать сифилис или мягкий шанкр с проявлением генитального герпеса и начать заведомо неверное лечение, при этом, упуская драгоценное время.

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