Аспирин может вызывать микрокровотечения

Прием аспирина и других разжижающих кровь медикаментов может стать причиной незначительных кровотечений в мозге пожилых людей.

Специалисты из Медицинского центра при Университете имени Эразма Роттердамского (Нидерланды) исследовали 1 062 пациентов в возрасте около 70 лет, используя технологию магнитно-резонансного сканирования. Выяснилось, что у принимающих аспирин и другие антикоагулянты чаще случаются едва заметные мозговые микрокровотечения, чем у тех, кто подобных препаратов не потребляет. И чем выше доза аспирина, тем больше вероятность таких кровотечений.

Мозговые микрокровотечения, происходящие тогда, когда ослабевают стенки кровеносных сосудов в мозге, зачастую являются признаком болезни мелких сосудов. Обычно ими страдают только пожилые люди. В то же время именно пациентам преклонных лет врачи рекомендуют принимать антикоагулянты как средство лечения или предотвращения сердечных заболеваний.

Результаты исследования поднимают перед медиками вопрос о том, насколько прием аспирина увеличивает риск серьезных кровоизлияний в мозг у больных с микрокровотечениями. У многих пациентов, перенесших сердечные приступы и приступы стенокардии, положительный эффект противосвертывающих препаратов перевешивает риски возникновения кровотечений. Хотя, как отмечают врачи, у некоторых больных ситуация может быть обратной: положительное действие определенных препаратов может нивелироваться увеличением риска кровоизлияний.

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