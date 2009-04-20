Виагра не портит зрение

Результаты последних исследований американских ученых опровергли широко известное утверждение, что применение таких препаратов, как виагра, ухудшает зрение.

Появление в продаже таких препаратов, как виагра и сиалис, коренным образом изменило суть лечения нарушений эрекции у мужчин. Эффект действия этих лекарств связан с тем, что они активно усиливают расслабляющее действие оксида азота, который высвобождается при сексуальном возбуждении, на гладкие мышцы артерий, тем самым увеличивая кровоток в половом члене.

Существовало опасение, что данные препараты также будут действовать и на сосуды глаза, вызывая изменения в сетчатке. О тумане в глазах, изменении сине-зеленых оттенков и усиленном восприятии яркости света неоднократно сообщали мужчины, принимающие эти лекарства.

Вильям Корделл (William H. Cordell), сотрудник исследовательской лаборатории Eli Lilly and Company в штате Индианаполис, совместно с коллегами провел исследования, чтобы выяснить, существует ли в действительности негативное влияние препаратов для лечения эрекции на сетчатку глаза. Два самых популярных препарата у мужчин - тадалафил (сиалис) и силденафил (виагра) проверили на 244 добровольцах с умеренной степенью нарушений эрекции в возрасте от 30 до 65 лет. Их разделили на три группы: 85 мужчин ежедневно употребляли по 5 миллиграмм сиалиса, 77 - по 50 миллиграмм виагры и 82 получали плацебо-препарат в течение шести месяцев. Подробный офтальмологический контроль, вплоть до электроретинографии, специалисты проводили до, в течение и после употребления лекарств.

Через полгода у 79% всех участников, включая и тех, кто применял плацебо, не обнаружили никаких изменений в состоянии органов зрения. Девять человек прекратили участие по другим причинам, не связанным с препаратами, и лишь один из случаев оказался офтальмологическим, но он был отмечен в группе, принимавшей плацебо. Каких-либо отклонений в самочувствии, наводящих на мысли о токсичности препарата, исследователи не обнаружили ни у одного из мужчин.

"И все-таки есть ряд причин, по которым офтальмологи должны познакомиться с фармакологическим действием препаратов, повышающих потенцию, и их возможными побочными эффектами", - пишут авторы. Частота эрективной дисфункции, которая является формой болезни периферийных сосудов, ослабляющей мужскую способность достигать эрекции и поддерживать ее, резко увеличивается с возрастом, когда появляются другие заболевания, такие как сахарный диабет и болезни сердца. Поэтому многие мужчины, использующие виагру или сиалис, должны регулярно наблюдаться офтальмологами для предотвращения таких глазных осложнений, как диабетическая ретинопатия, макулярная дистрофия и ангиопатия сетчатки.

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