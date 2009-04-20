Ниже уровень холестерина - меньший риск инсульта

Ученые Великобритании выяснили, что прием препаратов, снижающих уровень холестерина, уменьшает риск инсульта в пять раз. В эксперименте участвовали 165 тыс. пациентов различных клиник.

Результаты химического анализа показали, что риск инсульта снижается на 21% при уменьшении количества молекул липопротеина низкой плотности на один ммоль в одном литре крови.

Основные препараты для снижения холестерина не всегда дают четкую картину того, насколько снизилось его количество. Поэтому новым шагом в исследованиях станет точное измерение силы действия лекарств, пишет Reuters.

newsland.ru