Как спланировать рождение ребенка?

Время зачатия ребенка предопределит его пол и его судьбу, считали в древности. Сейчас, когда мы знаем о существовании биоритмов – чередовании благоприятных и неблагоприятных моментов для любых явлений в нашей жизни, древние поверья, связанные с зачатием, не кажутся такими уж наивными.

Планируя рождение наследника, может быть, единственного в семье, многие не прочь прислушаться к советам предков и выбрать для этого важного и сокровенного события наиболее благоприятный сезон. А что по этому поводу думают ученые? Рассказывает биоритмолог, кандидат медицинских наук Наталия Мирская.

Осенью или весной?

Существует поверье: лучшее время для зачатия – весна и лето. На самом деле весной и летом сексуальная активность людей действительно возрастает. Световой день становится длиннее, на солнечном свету повышается активность гипофиза, и организм начинает вырабатывать больше как половых гормонов, так и гормонов удовольствия. Пока было темно, он все больше производил мелатонин, вызывающий либо депрессию, либо агрессию. Ни то ни другое удачному сексу никак не способствует.

Но в средней полосе зима тянется так долго, мелатонина накапливается так много, что он не тратится полностью даже весной. Да и мужские половые гормоны не вырабатываются в нужном количестве с первыми же солнечными деньками – организму нужно время, чтобы их накопить.

Своего максимума необходимые для зачатия гормоны достигают к концу лета. Получается, лучшим временем для создания новой жизни будет ранняя осень. Дети, родившиеся в светлое и теплое время (отсчитайте 9 месяцев от начала осени), всегда считались крепче и здоровее.

Слагаемые здоровья

Заблуждаются и те, кто считает лучшим временем для зачатия зиму. Некоторые убеждены: чем холоднее погода, тем выше качество спермы. Но и это не совсем так. Температура действительно влияет на сперматогенез. Слишком высокая мешает выработке необходимого количества сперматозоидов, поэтому летняя жара не способствует зачатию. Но и лютый мороз не полезен для мужской половой системы.

Оптимальной для образования сперматозоидов считается температура в мошонке не выше, но и не ниже 33°. Поддерживать ее таковой легче всего в умеренно прохладное время года, то есть весной или осенью. Памятуя о том, что организм весной у нас еще не «наглотался» солнышка, мы в своих расчетах снова обращаемся к золотой осени.

В пользу осеннего зачатия склоняются и те специалисты, кто занимается изучением сезонных биоритмов. Неслучайно свадебный бум в русской деревне, как правило, приходился именно на осень, и, соответственно, больше детей рождалось летом. Но эта традиция диктовалась скорее образом жизни. Свадьбы играли после сбора урожая, когда у людей появлялось свободное время для праздника и было чем накормить гостей.

Благоприятность зачатия гораздо больше зависит от питания, чем от времени года. Никакое следование биоритмам не поможет, если ваш организм недополучает необходимые для выработки половых клеток йод, животные белки и витамины. И, наоборот, если ребенок зачат пусть и «не в сезон», но здоровыми родителями, за него можно не беспокоиться.

newsland.ru