В Тисе превышена концентрация тяжелых металлов в 4 раза

В Тисе из-за прорыва продуктопровода в Румынии зафиксировано превышение концентрации тяжелых металлов в 2-4 раза.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции в Закарпатской области.

Как указывается в сообщении, 16 апреля в результате прорыва напорного трубопровода на станции очистки шламовых вод горнодобывающего предприятия в районе г. Бая Борша (Румыния) произошло аварийное загрязнение р. Секу, притока реки Цисла. Этот приток, в свою очередь, впадает в р. Вишеу - левый приток реки Тисы, наибольшей водной артерии Закарпатья.

По информации Водного управления Сомеш-Тиса Национальной администрации «Воды Румынии» г. Клуж-Напока (Румыния), аварийное загрязнение в р. Вишеу было выявлено в 10.00 16 апреля. Расстояние от места аварии, по сообщению экоинспекции, до украинско-румынской границы (с. Дилове, Раховский район) составляет 72 км, поэтому трансграничное загрязнение поверхностных вод достигло границы Украины очень быстро - около 13.00 того же дня. Инспекция же получила от румынской стороны сообщение об аварии в 13.30. Объемы аварийного сброса румынской стороной уточняются.

О ситуации, утверждают в Госэкоинспекции Закарпатья, сразу проинформировали Минприроды Украины, Государственную экологическую инспекцию, Закарпатскую ОГА, Главное управление МЧС в Закарпатской области, Управление СБУ в Закарпатской области, областную прокуратуру, Верхне-Тисянскую инспекцию охраны окружающей природной среды и водного хозяйства в Венгрии.

В Госэкониспекции Закарпатской области также сообщают, что решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской облгосадминистрации был временно приостановлен забор води из поверхностных водозаборов на р. Тиса, в частности в городах Тячев и Хуст. По состоянию на 12 часов 17 апреля водоснабжение возобновлено.

В то же время отделом инструментально-лабораторного контроля Инспекции установлен постоянный контроль над качеством поверхностных вод приграничной реки Тиса. Отборы и исследования проб на содержание тяжелых металлов осуществляются по 6 створам контроля. «По результатам аналитических исследований превышение концентрации загрязняющих веществ (тяжелых металлов, в частности: цинк, железо, медь) установлено от 2 до 4 раз», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Государственная экологическая инспекция в Закарпатской области запросила от румынской стороны данные аналитических исследований в месте аварийного загрязнения р. Вишеу и ее притоков. По состоянию на 12.00 17 апреля от Водного управления Сомеш-Тиса Национальной администрации «Воды Румынии» г. Клуж-Напока (Румыния) не получено никаких результатов гидрохимических исследований.