"Перезагрузка" иммунной системы помогла в лечении диабета

Американским и бразильским исследователям удалось избавить больных диабетом 1 типа от инсулиновой зависимости с помощью своеобразной "перезагрузки" иммунной системы.

В совместном исследовании ученых из Северо-Западного Университета в Чикаго, штат Иллинойс, США, и Регионального центра крови в Рибейран-Прету, штат Сан-Паулу, Бразилия, приняли участие 23 человека с сахарным диабетом 1 типа, находящиеся на заместительной инсулинотерапии.

Сначала у больных забирали и консервировали стволовые клетки костного мозга. Затем с помощью химиотерапии уничтожали все иммунные клетки пациентов с целью очистки организма от той их популяции, которая атакует островковые клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин (именно этот процесс лежит в основе диабета 1 типа). После этого иммунную систему восстанавливали консервированными стволовыми клетками.

Положительный эффект от лечения был достигнут у 20 участников эксперимента. 12 пациентов до настоящего времени не нуждаются в инъекциях инсулина, при этом один из них прошел "перезагрузку" иммунитета пять лет назад, четверо – три года, трое – два года, а остальные – год назад. Остальным через некоторое время пришлось возобновить прием инсулина, однако в значительно меньших дозах, чем перед лечением. Двое из них смогли избавиться от инсулиновой зависимости после назначения сахароснижающего препарата ситаглиптина. Троим пациентам лечение не помогло. У девяти участников эксперимента оно осложнилось снижением концентрации сперматозоидов в эякуляте.

Когда в 2007 году были опубликованы предварительные результаты исследования, некоторые ученые подвергли их критике, утверждая, что улучшение у пациентов могло наступить из-за назначения химиотерапии или просто из-за лучшего врачебного контроля в течение клинических испытаний. Исследователи опровергли эти доводы тем, что у всех участников эксперимента после лечения наблюдалось стойкое повышение концентрации в крови С-реактивного белка, который является одним из продуктов реакций синтеза инсулина.

medportal.ru