Хватает ли вашему организму йода?

Определить это легко. Возьмите ватную палочку и нанесите на внутреннюю сторону предплечья или бедра йодную сетку. Размер квадратиков должен быть около сантиметра. Если нанесенный йодом рисунок исчезнет через 2-3 часа, ваш организм испытывает дефицит этого микроэлемента. Сетка пропала через 6-8 часов - содержание йода слегка снижено. Йод в норме, если рисунок виден сутки. А еще, возможно, не хватает его тем, кому нравится фиолетовый цвет. Почему-то именно люди с симптомами йододефицита отдают ему предпочтение. Не зря французский химик Гей-Люссак придумал название этому элементу от греческого слова «jodes» - «фиолетовый». Пары йода действительно имеют интенсивно-фиолетовый цвет. Еще одна интересная деталь - содержание йода в организме колеблется в зависимости от времени года. Осенью-зимой она снижается, а пик приходится на май-июнь.

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