25 жителей Центрального Китая умерли от энтеровируса

К настоящему времени в провинции Хэнань /Центральный Китай/ зарегистрировано в общей сложности 25 случаев гибели от энтеровируса. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на начальника Управления здравоохранения данной провинции Хуан Вэй.

В провинции Хэнань зарегистрировано 30 тыс 877 случаев заражения энтеровирусом. По этому показателю Хэнань занимает первое место в Китае. В провинции 9 тыс.283 человека были госпитализированы, из них 274 человека находятся в тяжелом состоянии. По мере потепления существует опасность дальнейшего распространения энтеровируса, предупреждает Управление здравоохранения провинции Хэнань.

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