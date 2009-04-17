25 жителей Центрального Китая умерли от энтеровируса

13:30, 17 апреля 2009
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Потепление усугубит ситуацию?

К настоящему времени в провинции Хэнань /Центральный Китай/ зарегистрировано в общей сложности 25 случаев гибели от энтеровируса. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на начальника Управления здравоохранения данной провинции Хуан Вэй. 

В провинции Хэнань  зарегистрировано 30 тыс 877 случаев заражения энтеровирусом. По  этому показателю Хэнань занимает первое место в Китае. В провинции  9 тыс.283 человека были госпитализированы, из них 274 человека  находятся в тяжелом состоянии.  По мере потепления существует опасность дальнейшего  распространения энтеровируса,  предупреждает Управление здравоохранения провинции Хэнань.

ami-tass.ru

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