В России охране психбольниц разрешили применять оружие
Госдума приняла законопроект
Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект, разрешающий сотрудникам охраны психиатрических стационаров применять огнестрельное оружие.
Как передает www.gazeta.ru, законопроект разработан правительством по поручению Президента России и во исполнение его указа, которым функции по охране указанных учреждений возложены на подразделения уголовно-исполнительной системы.
Данный документ направлен на создание правовых основ обеспечения безопасности лиц, находящихся на территориях психбольниц, их сопровождения и охраны.
Как отмечает интернет-издание, такие меры вызваны тем, что в больницах для душевнобольных находятся на принудительном лечении по решению суда лица, совершившие особо опасные деяния, но освобожденные от уголовной ответственности или от наказания в связи с психическими расстройствами.
Оружие будет применяться, в частности, «в целях защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью лиц, находящихся на территории психбольниц, а также для отражения нападения на сотрудников охраны, в том числе с целью завладения их оружием».
Согласно законопроекту, сотрудникам охраны также разрешено применение физической силы и специальных средств. В то же время, если эти действия проходят с превышением полномочий, то лица, их осуществляющие, несут ответственность согласно законодательству России.