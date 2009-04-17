В здравницах Крыма – дефицит квалифицированных врачей

Учреждения санаторно-курортной сферы Крыма столкнулись с проблемой дефицита квалифицированных врачей. Об этом, выступая на проходившем в Евпатории IX Конгрессе курортологов и физиотерапевтов Автономной республики Крым, заявил профессор Николай Каладзе.

По данным, которые привел заведующий кафедрой педиатрии с курсом физиотерапии Крымского государственного медицинского университета имени Георгиевского, в автономии не хватает врачей-педиатров, а также "узких специалистов" - ортопедов, гинекологов, физиотерапевтов, эндокринологов, специалистов лечебной физкультуры и других. "Количество врачей, имеющих специальную подготовку, с каждым годом у нас катастрофически уменьшается, а восполнить этот пробел чрезвычайно сложно. И это вызывает большую тревогу", - подчеркнул профессор.

К тому же, как отметил Николай Каладзе, сегодня проблемным является и вопрос повышения квалификации врачей, пока еще работающих в здавницах Крыма.

АМИ-ТАСС