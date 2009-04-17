Зеленку и йод изымают из продажи

Росздравнадзор (Российская Федерация) будет изымать из продажи йод и "зеленку" неизвестных производителей, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости начальник управления лицензирования и правового обеспечения ведомства Сергей Максимов.

По его словам, речь идет о лекарственных средствах, которые находятся в упаковках в форме фломастера, производителем упаковки является ООО "Леккер". Однако информации о производителе самого лекарственного средства, сроке его годности и составе нет. Йод, "зеленка" и перекись водорода в такой упаковке продают в аптеках всех регионов РФ по цене 30 рублей.

"Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы изъять из обращения это так называемое изделие медицинского назначения. Как бы вы внимательно не читали этикетку, вы не поймете, что находится внутри, и кто произвел то, что находится внутри", - сказал Максимов.

Он отметил, что согласно заключению экспертизы, некоторые препараты действительно содержат подлинные лекарственные средства.

Однако, по мнению Максимова, реализация изделия с неизвестным содержимым "как минимум представляет опасность населению".

По его словам, продавать йод в пластиковых упаковках - это "сумасшествие", так как в течение 1,5 месяцев лекарство может испариться.

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