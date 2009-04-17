Эффективный метод диагностики рака матки

Американские ученые из универсИсследованияитета Техаса обнаружили быстрый способ определения болезней эндометрия - внутренней оболочки матки.Воспаление этих тканей часто приводит к раковым опухолям у женщин.

Для постановки диагноза врачи обычно практикуют так называемую слепую биопсию: произвольно берут на анализ кусочки тканей эндометрия. Но этот метод, по словам американских специалистов, крайне ненадежен.

"По данным исследования, слепая биопсия пропустила 15 из 16 доброкачественных опухолей и около 30% злокачественных опухолей", - рассказала профессор Элизия Мосхос. Однако теперь ученые предложили применять метод внутриматочной диагностики ультразвуком, чтобы получить полную картину состояния эндометрия и брать на анализ только те участки тканей, которые вызывают опасение.

Авторы исследования рекомендуют всем женщинам, которые жалуются на аномальные кровотечения, немедленно делать ультразвуковое исследование эндометрия, чтобы сразу определить причину заболевания.

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