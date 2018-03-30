Эффект усталых глаз

Время сейчас таково, что практически каждый использует в своей жизни компьютер. Причем не только во время досуга, а всё больше в профессиональной деятельности. Компьютер стал чуть ли не главным инструментом работы. И потому не удивительно, что проблемы со зрением занимают лидирующие позиции в списке профессиональных офисных заболеваний. А начинается всё крайне безобидно – с обычной усталости глаз…

Наши глаза сигнализируют нам о том, что они устали разными способами:

• Покраснение слизистой

• Болевые ощущения в области глаз

• Зрительные нарушения (пелена, двоение)

• Слезоточивость или сухость глаз

• Синдром псевдоприсутствия в глазу постороннего предмета

Причем распространенное мнение о вреде радиации экрана – заблуждение. Эффект радиации, само собой, есть, но он так минимален, что приписывать ему губительные воздействие - явное преувеличение. Для недопущения проблем со зрением важен комплексный подход.

Воздух в офисном помещении

Офисные помещение грешат тем, что в них сжигается кислород, и показатели влажности – низкие, что особенно актуально к концу рабочего дня. Слизистая глаз очень чувствительна к этим показателям воздуха. Поэтому помещения офиса нужно проветривать регулярно. Неплохо было бы установить специальные освежители воздуха. И совсем уж хорошо - ионизаторы. Эти меры не исключают необходимости самим выходить на свежий воздух, хотя бы пару раз в течение дня. Повод, как правило, найти несложно, лишь бы не полениться сделать это.

Поза на рабочем месте

Чтобы не возникало нарушения кровообращения, что для зрения крайне важно, ваша поза должна быть правильной. А это, прежде всего, прямая спина, слегка наклоненная назад. Положение рук должно быть, как при игре на фортепьяно, для чего важна заниженная относительно поверхности стола полочка для клавиатуры. Хорошо, если руки опущены на подлокотники и запястья расслаблены так, чтобы работали только пальцы, а не вся рука. Еще важно, чтобы ноги стояли на полу или на подставке, и не были закинуты нога за ногу, скрещены или висели в воздухе.

Монитор

Здесь всё банально, тысячу раз сказано и известно каждому. Но поскольку пользователи не очень-то соблюдают всем известные требования:

1. Стандартный монитор должен находиться на расстоянии вытянутой руки.

2. Центр монитора должен быть на 15 см ниже уровня глаз.

3. Яркость монитора должна быть приглушена, т.е. чуть темнее, чем вам кажется нормой.

4. Частота развертки не ниже 60 Гц.

Не следует также забывать и об эффекте отраженного света – за монитором и перед монитором не должно быть окна.

Зрительный режим

Сколько бы насыщенным ни был график вашей работы за компьютером, всегда можно найти повод, отвлечься. Главное, запрограммировать себя на то, что паузы в работе необходимы и это никак не помешает вам всё успевать. Наоборот, вы с отдохнувшими глазами будете работать со значительно более высокой производительностью, чем вы же, но с глазами уставшими. Перерывы в работе, по-хорошему, надо бы делать каждый час по 5 минут. Но начните хотя бы с каких-то перерывов, а потом выйдете на оптимальный режим.

Упражнения, снимающие усталость глаз

При кажущейся элементарности этих упражнений, их восстановительный эффект очень высок. Но польза от этих упражнений будет более существенной, если удастся делать их по несколько раз в течение рабочего дня.

• Погружение в тьму. Достаточно просто закрыть глаза, но лучше - плотно прикрыть их руками.

• Моргание. Моргать нужно быстро и интенсивно. Критерий длительности – чувство усталости глазных мышц.

• Вращения. Причем, все возможные: круговые, в стороны, вверх-вниз. Кстати, делая вращения, не забывайте, что именно эти незамысловатые движения глаз лежат в основе техники стрельба глазами.

• Вдали-вблизи. Переводите взгляд от ближней точки в дальнюю, и наоборот. Фиксироваться на определенной точке – обязательно.

• Свет-тьма. Переводите взгляд от объекта, находящегося на свету на объект во тьме.

• Массаж. Массируйте бровные дуги от переносицы к вискам, затылочную область, область шейных позвонков и плечевой пояс.

• Умывания. Положить на глаза тампоны с успокаивающими растворами на рабочем месте невозможно, то можно заменить эту процедуру умываниями. Лучше всего использовать ромашковый или крепкий черный чай.

Говорят, глаза – зеркало души. А для женщины это еще оружие очарования и соблазнения. В ваших глазах никак не должно быть отпечатка 8-мичасового рабочего дня, проведенного за компьютером. Только свежесть, только шарм, только сексуальность.

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