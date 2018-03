На сколько похудеем, исключив из рациона газировку?

90% американских детей и подростков ежедневно употребляют лимонад, фруктовые и спортивные напитки, энергетики и подслащенный чай. Делают они это везде: в школе, дома, в ресторанах, в предприятиях фастфуда, причем до 70% выпитого приходится на дом — родители сами усугубляют проблему. На школу, кстати, приходится всего около 15%.

Специалисты факультета управления здравоохранением Колумбийского университета (Columbia University Mailman School of Public Health) во главе с врачом, доцентом кафедры Клэр Ванг (Claire Wang), проанализировали данные о том, что дети в возрасте от 2 до 19 лет едят и пьют в течение дня. Данные брали из отчета социологического опроса в рамках оценки национального здоровья и питания начиная с 2003−2004 годов. Они оценивали эффект замены сладких напитков на воду путем подсчета энергии потребленной жидкости и параллельно выяснили, что молодые люди не пытались компенсировать снижение потребления сахаросодержащих напитков и не начали больше есть или пить. Поэтому каждая бутылка воды вместо банки содовой или фруктового напитка привела к простому сокращению потребляемых калорий.

При подсчетах получилось, что замена сладких напитков водой приводит к сокращению рациона на 235 калорий в день, сообщают исследователи в своей работе, опубликованной в апреле в журнале «Архивы педиатрии и подростковой медицины» (Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine). Помимо того что такая замена будет простым и вместе с тем эффективным путем борьбы с ожирением, это хорошая профилактика заболеваний зубов и помощь в решении других проблем, связанных с чрезмерным употреблением сахара в детстве.

Человек на 98% состоит из воды Известно, что количество калорий, полученных из сладких напитков, составляет более чем 10% от общего объема ежедневно полученной с пищей энергии. Следовательно, простое сокращение сладкого питья в рационе уменьшит возрастающие показатели веса у детей. «Эти напитки всего лишь разновидность сильно подслащенной воды, в которой у детей нет нужды, — сказал автор работы Стивен Гортмейкер (Steven Gortmaker), кандидат медицинских наук, профессор практики социологии здоровья на факультете здравоохранения в Гарварде (Practice of Health Sociology at the Harvard School of Public Health). — Вода не только всегда лучший способ утолить жажду, но и, к слову, самый дешевый напиток, да и, что немаловажно, экологически чистый. При одном условии: когда мы знаем, из какого источника она к нам поступила».

