Киевские врачи три месяца не получают обещанных денег

Столичные медики возмущены — они так и не дождались надбавок к жалованию, которые городские власти пообещали сохранить в этом году, несмотря на кризис. Их не выплачивают уже как минимум три месяца. А это 20% оклада. «Кроме города, нам также не платит и государство: с нового года мы не видим 15% оклада за вредность», — говорит столичный лаборант Людмила К. По словам главы профсоюзов медиков Киева Ларисы Канаровской, из-за нищенских зарплат недобор медперсонала катастрофический. Люди массово увольняются. «Власти обещали нам надбавки — что с лета прошлого года будут платить 50%, платили 20. А с января надбавок вообще нет!» — говорит «Сегодня» Канаровская. «И на нас экономят, и на больных. Поставщики перестали отпускать продукты в долг, и больных в стационарах убедительно «просят» питаться за свой счет», — рассказывает анестезиолог Соломенской поликлиники №4 Людмила Курко.

А вот у первого зампреда главы Киевгорадминистрации Ирэны Кильчицкой свое мнение: «В столице работает более 800 частных кабинетов. Конечно, многие специалисты уходят туда. Мы не можем с ними конкурировать. Но финансирование идет бесперебойное. Надбавки от города вернутся с апреля. Правда, за первые три месяца, увы, мы их платить не будем — тогда бюджета еще не было, и деньги взять негде». «В бюджете заложены надбавки 20% медикам, но еще идут согласования, как именно выплачивать. Но уже в авансе за май надбавку люди получат», — подтвердил и замначальника главка здравоохранения Владимир Загородний.

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