Разработан новый способ длительного обезболивания
Больше недели без боли
Исследователи из детской больницы города Бостон (Массачусетс, США) разработали новое обезболивающее средство длительного действия, сообщает Science Daily. Для этого ученые заключили небольшие количества сильного анестетика сакситоксина в жировые капсулы, называемые липосомами.
В своей работе ученые испытывали два вида липосом: содержащие только сакситоксин, а также содержащие анестетик с добавлением дексаметазона – гормонального препарата, который усиливает действие обезболивающего. После применения липосом с сакситоксином анестезия продолжалась в течение двух дней, после применения липосом с двумя препаратами – больше недели.
По словам одного из исследователей доктора Дэниэла Кохейна (Daniel Kohane), преимущество использования липосом с обезболивающим средством внутри в том, что их применение не вызывает токсических повреждений нервов и мышц, которые обычно возникают при введении анестетиков.
Ученые считают, что новое средство может быть использовано для анестезии во время и после хирургических вмешательств, а также для лечения острых и хронических болей. Помимо этого новая методика подходит и для введения других лекарственных средств.