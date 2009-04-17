Поливитамины небезопасны для здоровья

09:15, 17 апреля 2009
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Проблемы с их составом

Независимое исследование, предпринятое в США, показало, что в каждой третьей упаковке поливитаминов их либо не хватает, либо, напротив, слишком много. А это небезопасно для здоровья.

Весной врачи особенно настойчиво рекомендуют принимать поливитамины - за зиму организм поиздержался, а новые поступления натуральных витаминов из овощей и фруктов будут нескоро. Причем у многих есть твердая убежденность, что самые лучшие витамины - те, что подороже, к примеру, американские.

Независимая американская лаборатория ConsumerLab.com изучила самые популярные комплексы разных ценовых категорий. И обнаружила, что практически в каждой третьей упаковке поливитаминов содержание ингредиентов не соответствует информации на упаковке. А часть оказалась еще и загрязнена свинцом.

Все три исследованных комплекса для детей отличились избытком витамина A, фолиевой и никотиновой кислот и цинка. А один из трех содержал аж тройную дозу витамина А. Даже при небольшом сроке приема это может привести к тошноте и нарушениям зрения, а при длительном - вызвать ломкость костей и проблемы с печенью. Избыток никотиновой кислоты (витамин В3) и цинка у детей может вызвать кожный зуд, малокровие и нарушения иммунитета.

Два из трех витаминных комплексов для мужчин не соответствовали нормам: один был загрязнен свинцом, в другом обнаружили избыток фолиевой кислоты, что повышает риск рака простаты. Один из четырех комплексов для женщин содержал почти в два раза меньше витамина А, чем было написано на коробочке. Еще больше "недовложений" обнаружили в одном из пяти комплексов для пожилых и в одном из трех для беременных женщин.

Среди общих поливитаминов в одних обнаружилась только половина рекомендованной дозы фолиевой кислоты, в других - половина заявленной дозы кальция. А в одном из витаминных напитков содержание фолиевой кислоты было в 15 раз больше указанного на этикетке, так что всего одна бутылка (330 мл) превышала предельную суточную дозу для взрослых и менее полбутылки - дозу для детей.

Лаборатория не называет марки поливитаминов, так что ее нельзя заподозрить в заказном характере исследования. Просто напоминает: не все то золото, что дорого стоит. Может, пора переходить на отечественные комплексы, которые на порядок дешевле? Или хотя бы проверить их на соответствие состава заявленному на упаковке.

izvestia.ru

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