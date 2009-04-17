У меня депрессия? Тест

Этот тест поможет убедиться, что за вашим недомоганием скрывается классическая депрессия. Если вы согласитесь хотя бы с тремя из приведенных ниже утверждений, скорее всего вы уже попали в ловушку этого заболевания. Можно с уверенностью говорить о депрессии-болезни, если симптомы сопровождают вас на протяжении двух недель или дольше.

- Часто у вас бывает подавленное, мрачное настроение.

- Вы замечаете, что потеряли интерес к тому, что раньше занимало вас. С каждым днем вы все реже испытываете удовольствие.

- Вы питаетесь по-прежнему, но масса тела либо увеличилась, либо заметно снизилась. Вы чувствуете постоянный голод или, напротив, теряете аппетит.

- Бессонница или сонливость стали вашим обычным состоянием.

- Вы постоянно испытываете чрезмерное возбуждение или вялость и заторможенность.

- Часто вы чувствуете упадок сил и быстро утомляетесь.

- Вас беспокоит ощущение собственной ненужности, необоснованно вас мучает сознание собственной вины.

- Заметно снизились ваши интеллектуальные способности, вам трудно концентрировать внимание и принимать решения.

- Вы часто думаете о смерти, о самоубийстве. У вас были попытки свести счеты с жизнью.

Глубокой депрессии свойственны не менее пяти из перечисленных симптомов одновременно (если, конечно, такие настроения не являются чертами характера человека). Подавленное настроение - первый и непременный сигнал любой формы классической депрессии.