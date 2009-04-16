Продажу без рецептов лекарств с эфедрином запретят
16:23, 16 апреля 2009Страна
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Инициатива МВД Украины
Министерство внутренних дел Украины будет инициировать в Кабинете министров запрещение продажи без рецептов лекарств с содержанием эфедрина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенной коллегии МВД в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.
«Все лекарства с эфедриновой составляющей должны продаваться по рецепту», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По его словам, несмотря на то, что благодаря усилиям МВД и общественности было запрещено свободное обращение трамадола, появились новые препараты с эфедрином, но под другим названием и в другой упаковке.
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