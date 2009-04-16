Велосипед: секреты оздоровления

Велосипед — это не только экологически чистое средство передвижения, но и возможность поддерживать свое тело в отличной форме.

Если вы хотите этим летом заняться своим здоровьем и улучшить внешний вид — обязательно попробуйте велоспорт. Кроме очевидных выгод для тела вы получите возможность взглянуть на окрестности, а после того, как ваше тело станет достаточно сильным, можно отправиться и в небольшое путешествие на велосипеде.

Рассмотрим необходимые ингредиенты успешных тренировок на велосипеде.

Разнообразие упражнений

Если вы будете выполнять одно и то же упражнение изо дня в день, то тело вскоре адаптируется и прогресс остановится. Меняя упражнения, вы позволите телу развивать мускулы на различных уровнях параллельно.

Необходимо включить одну или две поездки в быстром темпе. Интенсивная работа в течение 20—25 минут должна помочь вашему телу адаптироваться к молочной кислоте, так что впоследствии при ускорении темпа работы вы будете не так быстро уставать.

Как минимум раз в неделю тренировка должна длиться дольше обычного, чтобы помочь вам выработать выносливость.

И, конечно же, стоит добавить одну-две тренировки со спринтом. Именно они больше всего повлияют на вашу форму. Спринт в данном случае означает от 30 секунд до минуты очень сильной нагрузки. Затем стоит сделать небольшой перерыв в 2—3 раза превышающий время спринта, и вновь повторить ускорение. 6—12 повторов и задание можно считать выполненным.

Правильный отдых

Отдых не менее важен для вашего прогресса, чем нагрузки. Если не давать телу восстановиться, то тренировки лишь истощат ваши мускулы.

Добавляем силовой элемент

Хорошо продуманный силовой элемент в тренировках поможет вам улучшить свои показатели и возможно даже избежать травм, так как мускулы и конечности будут лучше подготовлены к нагрузкам. Особенно стоит обратить внимание на возможный мускульный дисбаланс.

Используем склоны

Еще один тип упражнений, которые стоит включить в свою программу — упражнения с использованием наклонной дороги. Они улучшат вашу возможность использовать кислород. Найдите дорогу, которая в основном идет вверх, и проложите свой курс по ней. Длину поездки стоит постепенно увеличивать, а когда вы уже без проблем будете преодолевать весь путь, можно добавить к упражнению и спринт.

Правильное питание

Перед длительными тренировками в среднем темпе не обязательно налегать на богатую углеводами пищу, так как в основном мускулы будут использовать в качестве топлива жир. Тем не менее, углеводы сжигаются проще жиров, и вы можете включить их в диету, чтобы дать организму выбрать оптимальный источник энергии.

Если же вы планируете спринт, то тут ваше тело сможет использовать только углеводы, а потому обязательно включите их в еду перед тренировкой.

И обязательно обратите внимание на воду. Даже легкое обезвоживание может серьезно уменьшить эффективность тренировки, не говоря уж о физически ощущаемых его последствиях.

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