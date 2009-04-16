Египет: 64-й случай заражения птичьим гриппом

В Египте отмечен 64-й по счету случай заражения человека птичьим гриппом. Как заявил официальный представитель министерства здравоохранения АРЕ Абдель Рахман Шахин, наличие опасного заболевания подтверждено у 33-летней египтянки из провинции Кафр-эш-Шейх северо- восточнее Каира.

Первые признаки болезни были выявлены у нее 7 апреля, после чего женщину доставили в местную больницу. Сейчас состояние заболевшей оценивается врачами как критическое, она подключена к аппарату искусственного дыхания. Известно, что египтянка контактировала с домашней птицей.

Только в этом месяце в Египте птичьим гриппом уже заразились четыре человека. 15 декабря прошлого года от птичьего гриппа скончалась 16-летняя египтянка из провинции Асьют к югу от столицы, став 23-й жертвой смертельной болезни с начала ее распространения в Египте в феврале 2006 года.

Основными жертвами птичьего гриппа стали молодые женщины в возрасте от 16 до 30 лет. Во всех случаях люди заражались от домашней птицы, содержавшейся либо во дворе, либо в самом жилище. Среди погибших - двое мужчин. Дети, как правило, выздоравливают. За все время умерла только одна девочка 10 лет.

Как отмечают специалисты, высокий уровень заболеваемости в Египте - страна занимает третье место после Индонезии и Вьетнама по числу заболевших - объясняется его географическим положением. Именно через Страну пирамид пролегают основные маршруты миграции диких птиц, которые нередко выступают переносчиками инфекции.

Ранее в этом месяце эксперты Всемирной организации здравоохранения не исключили, что среди египтян могут быть носители "птичьего гриппа", которые не проявляют никаких признаков болезни. Это увеличивает опасность того, что вирус может мутировать, превратившись в легко распространяющийся среди людей штамм.

ami-tass.ru