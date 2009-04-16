5 маленьких шагов к большому здоровью

Эта статья о небольших шагах к здоровью, которые рождают большие результаты. Следуя им, вы сможете оставаться в прекрасной форме.

ШАГ № 1: В РЕСТОРАНЕ ЗАКАЗЫВАТЬ ОДНО БЛЮДО И ОДИН НАПИТОК

Вы приходите в ресторан, чтобы изысканно поесть, а не перепробовать все меню. Одного блюда, как правило, вполне достаточно, чтобы наесться.

Слово эксперту: принцип «одна тарелка + один стакан» не позволит вам перебрать калорий, научит слышать потребности организма и принимать решения, считают диетологи. Определитесь, что вы хотите больше: суп или салат, мясо или пасту, и не ведитесь на трюки вроде «Десерт дня».

ШАГ № 2: В СУПЕРМАРКЕТЕ БРАТЬ КОРЗИНУ, А НЕ ТЕЛЕЖКУ

Иначе, зайдя в магазин за пакетом кефира, вы рискуете выйти оттуда с мешками ненужных, но зато очень калорийных продуктов. К тому же прогулка по торговому залу с полной корзинкой — неплохая тренировка.

Слово эксперту: фитнес-инструктор подтверждает: «Стандартная корзинка вмещает 4–5 кг. Несите ее, держа спину прямо и чуть сгибая колени. Двадцать минут в гастрономе плюс десять минут прогулки до дома с такой выкладкой сжигают примерно 300 калорий. Нагрузка дважды в неделю в течение полутора месяцев сожжет 3600 калорий, а это около 500 г лишнего веса. Итого: минус 4 кг в год».

ШАГ № 3: ИНОГДА ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ МЯСА

Во-первых, отказ от мяса — это гарантированная быстрая потеря веса. Во-вторых, вегетарианцы здоровее — средняя продолжительность жизни у них составляет 80 лет, а вероятность возникновения сердечных и онкологических заболеваний в несколько раз меньше, чем у «мясоедов».

Слово эксперту: «вегетарианцу трудно набрать необходимое количество белка, и это приводит к снижению уровня гемоглобина в крови»,— предупреждает специалист по фитнес-питанию. Он предлагает не впадать в крайности и отказываться от мяса лишь на неделю в месяц. Так вы в год съедите примерно на 60 000 килокалорий меньше и расстанетесь с восемью килограммами. Но это при условии, что вы не будете заменять мясо сыром.

ШАГ № 4: ПИТЬ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО

Ваш завтрак — мюсли с молоком и кофе? Продолжайте в том же духе: стакан молока — это почти 10% дневной нормы белка и 30% нормы кальция. Только следите, чтобы в нем было не больше 1% жира.

Слово эксперту: доктор натуропатии согласен: «Эта тактика позволит в год недобрать 2,5 кг. Еще лучше заменить коровье молоко на козье или соевое. Первое содержит иммуноглобулины и молочный белок казеин в особой, легкоусвояемой форме, а второе — изофлавоны, которые борются с раковыми клетками».

ШАГ № 5: ПЕРЕКУСЫВАТЬ ФРУКТАМИ

В портфеле всегда найдется место для шоколадного батончика, но лучше бы там поселилось яблоко или апельсин.

Слово эксперту: в яблоке весом 300 г калорий почти в десять раз меньше, чем в 300 г пастилы. Плюс в нем много клетчатки и пектина.

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