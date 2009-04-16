Чем опасна "кремлёвская диета"

Всегда считалось, что слишком калорийная, жирная и сладкая пища способствует развитию диабета типа 2, так называемого возрастного. Однако последние исследования показали, что точно так же может закончиться и увлечение белковыми продуктами - основой модной "кремлевской" диеты.

Диабет типа 2 развивается с возрастом из-за переедания, ожирения и недостатка движения. Клетки теряют чувствительность к инсулину - гормону, который помогает расщеплять глюкозу. Считалось, что жир захватывает часть инсулина, усугубляя повышение уровня сахара в крови. На начальном этапе болезни врачи рекомендуют резко снизить потребление жиров и углеводов - сладкого и мучного. А белок, напротив, не откладывается "про запас", как жир, белковой пищей быстрее наедаешься, что важно для диабетиков. Белки, то есть мясо, рыба, орехи, соя, нежирные молочные продукты, в "черный" список не входили.

Но вот доктор Крис Ньюгард из центра питания и метаболизма имени Сары Стедман (США) и его коллеги обратили внимание на то, что белковые продукты богаты полипептидами BCAA, состоящими из аминокислот лейцина, изолейцина и валина, пишет журнал Cell Metabolism. А эти самые ВСАА подавляют активность клеток по расщеплению глюкозы. Так что, если вы склонны к полноте и у вас в роду есть диабетики, трижды подумайте, прежде чем сесть на "кремлевскую" диету, состоящую в основном из белковых продуктов.

newsland.ru