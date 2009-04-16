Сотрудники Университетского колледжа Лондона испытали новое лекарство от болезни Альцгеймера и нашли результаты тестов очень многообещающими.

Эксперимент на пятерых больных показал, что в результате приема препарата CPHPC на протяжении трех месяцев в их мозге исчез белок SAP, участвующий в развитии заболевания. По мнению врачей, этот белок защищает амилоидные бляшки от распознавания иммунной системой.

Финансовую поддержку исследования оказал британский благотворительный Фонд исследований болезни Альцгеймера. Представители организации говорят, что результаты тестирования нового лекарства внушают оптимизм, однако утверждать, что оно способно удалять белок SAP из мозга больных, пока рано. Чтобы удостовериться в этом, потребуется ряд масштабных клинических исследований.

Напомним, что в феврале исследователи из Йельского университета (США) нашли объяснение тому, почему возникает болезнь Альцгеймера. Ученые обнаружили, что клеточные белки прионы активизируют процесс, в результате которого бета-амилоидные пептиды образуют бляшки в мозге и ухудшают умственные способности человека.

А в марте сотрудниками Медицинской школы при Пенсильванском университете (США) был представлен новый метод тестирования пациентов, который позволяет выявлять болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, еще до возникновения первых симптомов недуга. Тест предусматривает измерение уровня бета-амилоидного белка и тау-протеина в цереброспинальной жидкости (ликворе), то есть поиск биомаркеров заболевания.

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