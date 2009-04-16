Почему в Финляндии отказались от памперсов?

Подрастающее поколение финнов с самого нежного возраста осознает важность экологических проблем буквально каждой клеточкой своего тела. В стране Суоми решено сделать более экологичными так называемые "материнские упаковки" - наборы для новорожденных, которые родители могут получить от государства бесплатно. В этот подарок входит обычное детское "приданое" - одежки, пеленки, погремушки, аптечка и т.д. Если раньше такой набор матери получали непосредственно в роддоме, то теперь могут заказать его также по интернету.

Специалисты государственной системы медицинского страхования KELA объявили, что с этого года при составлении "материнского набора" экологический фактор будет учитываться как никогда. Например, в комплекте больше нет ни одного одноразового памперса - известно, что эти "аксессуары", столь любимые многими родителями за удобство в использовании, являются одним из серьезнейших загрязнителей окружающей среды, поскольку не подлежат никакой утилизации, и в огромных количествах ежедневно пополняют свалки. Классические многоразовые пеленки в Финляндии называют теперь "экологичной альтернативой": как всем известно, их можно стирать, тем самым способствуя сохранению природы. К проблеме памперсов, как и других отходов, связанных с уходом за новорожденными, финны относятся более чем серьезно: для проведения разъяснительной работы по ним при Межмуниципальных комиссиях действуют "родительские кружки", на заседаниях которых серьезно настроенные родители-активисты обмениваются опытом сокращения отходов в быту. В любой такой комиссии непременно имеется специальная брошюра о пеленках, обстоятельно рассказывающая о преимуществах многоразовых пеленок и подгузников перед одноразовыми.

Учитывая это, финские медики, исходя как из интересов здоровья ребенка, так и из интересов природы, теперь будут комплектовать детский набор только многоразовыми подгузниками, существенно увеличив их количество. А самым экологичным предметом в "материнском наборе" можно считать комбинезон для прогулок - его верхний слой изготовлен из вторсырья, что, впрочем, не оказало пагубного влияния ни на его внешний вид, ни на практические свойства. Экологичны и другие материалы, из которых сделаны обновки для маленьких финнов: например, носочки и варежки связаны из нитей, полученных из древесины бамбука. Это дерево растет быстро, и при его выращивании не используются удобрения или ядохимикаты, и, таким образом, не наносится вреда природе. Большинство же вещей в "материнском наборе" также изготовлены из натуральных волокон - шерсти и хлопка.

likar.info