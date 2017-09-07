

Минздрав обратился к руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных, КГГА, врачей, субъектов фармацевтического рынка – участников программы «Доступные лекарства» с информацией о том, что в реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, внесены изменения.

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Приказом Минздрава от 4 сентября 2017 г. № 1046 внесены изменения в Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, по состоянию на 26 июля 2017 г., утвержденного приказом от 26 июля 2017 г. № 856 (в редакции приказа Министерства здравоохранения Украины от 28 июля 2017 года № 875).

В частности, из реестра исключена позиция № 176: Беклазон-Эко (аэрозоль для ингаляций, 250 мкг/дозу в баллончиках по 200 доз с ингаляционным устройством в коробке, регистрационный № RU/5384/01/02) производства Нортон (Ватерфорд) Лимитед Т/А Айвекс Фармасьютикалз Ирландия Т/А Тева Фармасьютикалз Ирландия.

Препарат исключен из Реестра в соответствии с подпунктом 3 пункта 11 Порядка определения размера возмещения стоимости лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 марта 2017 года № 152 «Об обеспечении доступности лекарственных средств», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Тэва Украина» от 11 августа 2017 года.

На сегодня реестр содержит 198 торговых названий лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению.