В Минздраве обещают, что бланки больничных доставят в регионы уже в ближайшие дни

Бланки листков временной нетрудоспособности доставят в регионы уже в ближайшие дни, сообщили в Минздраве.

Читайте такжеКабмин не будет назначать Шолойко государственным секретарем Минздрава из-за ее связи с фармбизнесомС 22 августа бланки листков временной нетрудоспособности, закупленных в централизованном порядке за средства Государственного бюджета Украины на 2017 год, поставляются в регионы.

Отправка уже состоялась в Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Киевскую, Кировоградскую, Луганскую, Львовскую, Полтавскую, Тернопольскую, Харьковскую, Черновицкую и Черниговскую области и город Киев.

Поставка бланков в другие регионы пройдет в ближайшие дни.

После этого состоится распределение бланков листков временной нетрудоспособности в медицинские учреждения структурными подразделениями здравоохранения на местах.

В августе Минздрав заключил договор о закупке 7 691 424 листков временной нетрудоспособности на сумму 2 768 912,64 гривен с победителем торгов ДП Полиграфический комбинат «Зоря».