Порядок маркировки ГМО-продукции может не вступить в силу с 1 мая текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня в беседе с журналистами первый заместитель председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяна ТИМОЧКО.

По ее словам, в ноябре 2008 года в Украине был принят государственный стандарт, в соответствии с которым все продукты питания, содержащие генетически модифицированные организмы (ГМО), должны маркироваться. Этот государственный стандарт может быть введен в действие лишь после утверждения постановлением Кабинета Министров порядка маркировки.

«Этот порядок маркировки может быть утвержден Кабмином лишь при одном условии – когда все ответственные учреждения и ведомства его завизируют. На сегодня лишь Министерство юстиции Украины не завизировало его и отказывается поддержать этот порядок маркировки», – сообщила Т.ТИМОЧКО. При этом она добавила, что постановление Кабмина, которое идет на согласование, собирает 32 визы, то есть, 31 учреждение уже поддержало его.

По словам Т.ТИМОЧКО, причиной неподписания Минюстом данного порядка может быть, в частности, лоббирование интересов транснациональных корпораций, поскольку, по мнению эксперта, сегодня нет ни одного законного основания для того, чтобы Минюст этот документ не завизировал.

«В Законе «О детском питании» речь идет о том, что продукты детского питания не могут содержать генетически модифицированные организмы. В Законе «О защите прав потребителей» речь идет об обязательной маркировке продуктов детского питания. И уже вышел указ Президента, который утвердил решение СНБО, где четко сказано о маркировке продуктов питания, которые содержат ГМО. На сегодня нет никаких оснований, на которых Минюст мог бы отказаться визировать постановление об утверждении порядка маркировки”, – сказала Т.ТИМОЧКО.

Она также сообщила, что Всеукраинская экологическая лига будет проводить работу для более быстрого подписания порядка маркировки продукции.

Кроме того, по словам Т.ТИМОЧКО, сейчас в Административном кодексе не предусмотрена ответственность за нарушения относительно ГМО. Лига намеревается внести изменения в Административный кодекс, которыми будет предусмотрена ответственность за нарушение порядка маркировки продуктов питания на предмет содержания в них ГМО. Однако каким должен быть размер штрафа за эти нарушения, она не сообщила.

Т.ТИМОЧКО добавила, что уже доказано негативное влияние продуктов, содержащих ГМО, на организм человека. «Это серьезные риски – от аллергий и т.д., и в конечном итоге это может повлиять на следующие поколения через репродуктивную функцию. Исследование на животных это подтверждают", – сообщила она.