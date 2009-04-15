Долгосрочная праздность вредит психике

Длительное "ничегонеделание" – отсутствие на работе по причине болезни или в условиях безработицы, приводит к серьёзному стрессу и часто предшествует потере социальных контактов и психическим проблемам. К такому выводу пришли эксперты Университета Карлстада /Швеция/.

Вынужденный отдых от работы связан с ухудшением взаимоотношений с работодателем, коллегами, друзьями и близкими и способствует развитию расстройств психики, говорят психологи. По их мнению, долгосрочное отсутствие на работе постепенно эмоционально опустошает человека. Для многих работа является важной частью социальной жизни и её потеря может отрицательно сказаться на психическом благополучии.

Продолжительные пробелы в рабочей занятости из-за вынужденного отпуска, особенно когда до этого человек постоянно был занят на работе, способствуют хроническому стрессу. Заключения терапевтов основаны на анализе последствий существенных изменений на шведском рынке труда в 1990-х годах. Долгосрочный отпуск затрагивает психо-социальную рабочую среду и усложняет процесс возвращения сотрудника на работу.

Исследователи подчеркивают, что результаты обзора касаются и безработных, а значит особенно актуальны в настоящие дни, когда многие люди вынуждены уходить в отпуск из-за экономических сложностей. Таким образом проблемы рынка труда превращаются в проблемы общественного здравоохранения.

newsland.ru