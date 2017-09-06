В Хмельницком зафиксирован случай столбняка у 7-летнего ребенка - Минздрав

В Хмельницком зафиксирован случай заболевания столбняком у 7-летнего ребенка.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, ребенок не был привит против столбняка.

Родители рассказали, что их дочь поранилась неделю назад, но онине обратились к врачам и оказали первую помощь самостоятельно. В городскую больницу девочку привезли только в понедельник в обед, когда начали проявляться симптомы столбняка. Профилактическая прививка после травмы не была проведена.

В Минздраве подчеркнули, что там имеют достаточное количество противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства, который рекомендован для лечения столбняка основными международными протоколами, имеет преквалификацию ВОЗ и GMP. Нужное количество иммуноглобулина было направлено в Хмельницкий, врачей и родителей сообщено.

Также в Минздраве подчеркнули, что не рекомендуют использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические. Препараты не являются зарегистрированными в Украине, не имеют международного сертификата качества, а также из-за отсутствия официальной дистрибуции в стране они завозятся противозаконно, поэтому нет никакой гарантии относительно соблюдения холодовой цепи.

В ведомстве призывают делать прививки детям, а взрослым ревакцинироваться против столбняка каждые десять лет.