Рацион для курильщиков

Полезный для здоровья курильщиков рацион питания разработали финские ученые. Его составляющие подобраны с учетом результатов тринадцатилетнего исследования, в котором участвовали более двадцати шести с половиной тысяч человек. Информирует «rosinvest.com».

Согласно полученным данным, продукты с содержанием большого количества магния, такие как, цельные злаки и овощи, помогают снизить вред, который наносят курильщики своему организму.

Доказано, что ежедневное употребление около пятисот восьмидесяти девяти миллиграмм магния снижает риск нарушения мозгового кровообращения и кровоизлияния в мозг на пятнадцать процентов.

Ученые рекомендуют курильщикам включить в свой регулярный рацион питания также богатые магнием черные бобы, брокколи, рыбу палтус, сырой арахис, шпинат и устрицы.

newsland.ru