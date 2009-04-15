3 млн смертей ежегодно можно предупредить иммунизацией

Ежегодно в мире около 3 миллионов человек умирает от болезней, которые можно было бы предотвратить иммунизацией.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель Бюро Всемирной организации здравоохранения Игорь ПОКАНЕВИЧ.

По его словам, только в европейском регионе ежегодно умирает около 32 тысяч детей от инфекционных заболеваний, которых можно избежать благодаря прививкам.

“Каждый летальный случай является нарушением права ребенка быть здоровым, каждая смерть – доказательство коллективной неудачи. Сегодня наблюдается своеобразный парадокс, вызванный успехами программ иммунизации на протяжении последних декад. Он заключается в том, что родители и врачи уже не чувствуют опасности относительно инфекционных болезней, и антивакцинальные непрофессиональные месседжи способствуют тому, чтобы снижались программы иммунизации, в частности и в Украине”, – сказал И.ПОКАНЕВИЧ, отметив увеличение количества детей, склонных к инфекционным болезням и смертям вследствие их.

“Принимая во внимание эти факты, ВОЗ в 2005 году приняло решение о проведении Европейской недели иммунизации, тогда ее провели в 9 странах мира. В этом году в этих мероприятиях примут участие 36 стран мира”, – добавил И.ПОКАНЕВИЧ.