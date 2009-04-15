Численность людей на Земле необходимо регулировать

Сэр Дэвид Аттенборо, известный британский натуралист и телеведущий, стал членом фонда Optimum Population, который призывает регулировать численность людей на планете.Об этом сообщается на сайте организации.

Ученый также является автором фильмов о живой природе. По словам Аттенборо, темпы роста человеческой популяции являются пугающими и угрожают безопасности дикой природы.

"Основное влияние на экологию оказывают не технологические достижения человечества, а увеличение численности людей как таковое. Тем более что в XX веке оно приобрело взрывообразный характер", - утверждает сэр Дэвид.

Фонд Optimum Population был создан в Великобритании в 1991 году. Его активисты считают, что для безопасности планеты численность человеческой популяции, например, в Великобритании должна сокращаться не менее чем на 0,25% в год. Один из лозунгов фонда - Остановитесь на двух - призывает пары не заводить больше двух детей.

Представители фонда также утверждают, что правительства намеренно скрывают информацию о том, что рост популяций приведет к губительным последствиям для Земли.

Lenta.ru