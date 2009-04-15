Детскую эпилепсию лечат при помощи жирной пищи

Богатый растительными жирами рацион питания может помочь детям-эпилептикам, обнаружили педиатры Медицинского колледжа Висконсина и детской больницы Висконсина /США/. Врачи тщательно проанализировали питание, содержание витаминов и минералов в продуктах и процессы метаболизма среди 43 юных пациентов с эпилепсией в возрасте от одного года до 15 лет. Специалисты прописали детям кетогенную диету - рацион питания с низким содержанием углеводов, но обогащённый жирами. Наблюдения в течение четырех лет показали, что кетогенная диета позволила сократить случаи эпилептических припадков на 90 процентов более чем у половины детей. Мозговая активность юных пациентов, измеренная при помощи электроэнцефалограммы, также существенно улучшилась.

Однако терапевты предупреждают, что прежде чем вносить изменения в рацион питания необходимо проконсультироваться с лечащим доктором, так как неправильное соблюдение такой диеты может привести к нарушению роста и развития ребёнка. Во время диеты необходимо тщательно контролировать и поддерживать стабильное количество калорий в пище. Кроме того, надо ежемесячно проверять работу метаболизма в детском организме, вести подробный дневник о диете и симптомах эпилепсии, наблюдать за ростом и весом и своевременно выявлять побочные эффекты /например, тошнота или чрезмерная сонливость, которые могут указывать на сбои в метаболической функции/.

Жиры при кетогенной диете должны составлять 80-90% всех калорий в рационе питания и поступать в основном из таких продуктов, как взбитые сливки, сливочное масло и растительные масла, говорят эксперты. Остальные калории включают белки из мяса и рыбы и низкие уровни углеводов из овощей и фруктов. Углеводы из сахара, хлеба, макарон, зерновых круп и молока необходимо полностью исключить. По словам клиницистов, именно из-за сложности кетогенной диеты многие пациенты не выдерживают хода лечения, но исследователи убеждены в пользе альтернативного рациона питания в борьбе с детской эпилепсией.

ami-tass.ru