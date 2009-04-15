Избавление от целлюлита за 9 минут

Что только ни придумают ученые, чтобы вселить женщинам надежду на безупречную красоту. "Апельсиновая корка" и способы борьбы с нею стали настоящей притчей во языцех: методов борьбы с целлюлитом на пальцах не пересчитать, но большинство из тех, что обещают заметный результат, требуют огромных вложений и долгого терпения. Однако британская косметическая компания торжественно клянется избавить своих клиентов от таких жертв.

9 минут - и целлюлита как не бывало! Такие громкие обещания кажутся чуть ли не издевательством для миллионов представительниц прекрасного пола, в отчаянии перелистывающих модные журналы в поисках пути к совершенству. Однако в Британии уже поступило в продажу новое чудо-средство - сыворотка LegTone Serum от компании Green Island Labs, которая основана на регенеративных свойствах стволовых клеток растений, способных, по заявлению производителей, вернуть к жизни «уставшие» клетки кожи.

Независимые испытания, проведенные этой компанией, показали, что уже за 9 минут после нанесения этого средства исчезает до 47% целлюлита. Средство содержит стволовые клетки зародышей растений и 23 растительных масла, в том числе масло имбиря, розмарина и лимонной цедры. Компания утверждает, что стволовые клетки растений оживляют клетки кожи до уровня, который наблюдался в 20-летнем возрасте. Регулярное использование сыворотки помогает клеткам регенерировать естественным путем, производя антицеллюлитный эффект без вреда организму.

Стоит отметить, что появление очередного многообещающего крема побудило многих специалистов к здоровой критике. И действительно, еще ни один эксперт не согласился, что существует 100-процентный способ избавить женщин от проклятых ямочек на ягодицах. И тем не менее, ученые со всего света опережают друг друга в оригинальности новых идей. В частности, «Бизнес-Стиль» уже писал о том, что хорватские ученые вовсю ведут эксперименты в надежде создать антицеллюлитный крем на основе виагры. Ну а те, кому дожидаться их успеха в этом начинании просто некогда, уже сейчас могут заказать за 87 долларов сыворотку LegTone Serum. Невозмутимая уверенность в ее работе создателей средства даже успокаивает. В течение 60 дней, если сыворотка не подействует, компания обещает вернуть потраченные деньги.

newsland.ru