Украинским пациентам назначают 45% лишних лекарств

За последние 4 месяца отечественные медикаменты подорожали в 1,5 - 2 раза, импортные - почти в три. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство решило сократить перечень препаратов, цена которых регулируется государством, и установить на них для аптек 25% торговой наценки.

Заместитель директора Департамента МЗ Украины Константин Косяченко говорит, что государство может регулировать только жизненно необходимые лекарственные препараты, цены на остальные определяет рынок, иначе фармацевтические предприятия могут обанкротиться: "Если заработает запланированный механизм, а это возмещение стоимости лекарств, внедрение формулярной системы, введение страховой медицины, лекарства станут не только дешевле, но и доступнее».

Директор государственного фармакологического центра Виктор Чумак считает, что сегодня нужно определиться, как связать цену на лекарства с курсом доллара. Ведь у нас не было механизма, который бы определял, насколько экономически обоснованно менялись расценки на препараты. Теперь, согласно постановлению, их будут высчитывать по определенной формуле. Тех, кто ее проигнорирует, будет проверять комиссия по контролю над ценами.

Поскольку сегодня 45% назначенных препаратов - лишние, врачи их выписывают как дополнение к основному списку, с этого года активно внедрят систему формуляра. В него входят утвержденные государством лекарства, которые используют при определенном заболевании. Пациент имеет право требовать от врача не отклоняться от данного списка и не назначать ненужные медикаменты.

По словам специалистов, дальнейшая судьба лекарственных препаратов будет зависеть от экономической ситуации. Если она стабилизируется, цены не будут расти, а заложенные принципы постановления даже позволят их снизить.

ubr.ua