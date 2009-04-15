Ингалятор с шоколадом создали гарвардские ученые

Специалисты из Гарварда разработали устройство под названием LeWhif, позволяющее лакомится шоколадом, не набирая при этом лишних килограмм. Небольшой пластиковый ингалятор, начиненный мельчайшими частицами шоколада, по мнению создателей, будет незаменим для людей, сидящих на диетах.

Разработала новинку группа британских ученых под руководством Дэвида Эдвардс, однако массовое производство "шоколадного вдоха" началось во Франции. Эдвардс считает, что его изобретение соответствует требованиям современных диет: есть часто и понемногу.

"Что же касается самого шоколадного устройства, то мы называем это затяжкой. Это пристрастие будет обходиться любителям лакомства не дешевле, чем та самая вредная привычка: 24 сигареты-патрона обойдутся в 52 доллара", - рассказывает Эдвардс.

Мельчайшие частицы шоколада не попадут в легкие, так как специально для этих целей была разработана особая насадка, уверяют создатели. Кроме того, французская компания-производитель "шоколадного вдоха" - Le Laboratoire - планирует в будущем расширить палитру вкусов и запустить линейку новых патронов для ингалятора со вкусом еды, подаваемой в лучших французских ресторанах, сообщают в компании.

Между тем, ранее бельгийские шоколатье впервые создали не наносящий вред зубной эмали шоколад.

LeWhif