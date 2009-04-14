В Украине увеличилось количество зараженной донорской крови

Во вчерашнем селекторном совещании в Министерстве здравоохранения приняли участие директора департаментов Минздрава, начальники управлений здравоохранения областных и городских госадминистраций, а также главврачи станций переливания крови. Во время совещания заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец предложил провести реорганизацию государственной службы крови. Необходимость реформирования он объяснил слишком большим количеством специализированных учреждений по переливанию крови в стране. По словам чиновника, это приводит к нерациональному использованию средств, выделяемых на службу крови, и невозможности обеспечить инфекционную безопасность пациентов.

Участники совещания решили объединить региональные учреждения по переливанию крови в единые центры. По мнению главного врача Киевского городского центра крови Людмилы Заневской, принимавшей участие в совещании, это позволит повысить инфекционную безопасность донорской крови. По ее словам, в последние годы количество доноров в стране постоянно растет, но при этом увеличивается и процент бракованной крови. «Люди просто приходят сдавать кровь и уже в центре узнают, что больны»,– рассказала главврач. При этом Заневская не сообщила, насколько выросло количество зараженной крови в донорских пунктах. «Пока это секретная информация»,– заявила она.

Еще один пункт реформы предполагает перепрофилирование маломощных пунктов по забору крови на базе лечебных учреждений в отделы хранения компонентов и препаратов крови. «Необходимо обеспечить каждому гражданину Украины доступ к банку крови в случае необходимости»,– объяснил заместитель председателя общественного совета при Минздраве Андрей Гук. По его словам, сейчас в большинстве регионов страны доноров приходится искать тогда, когда уже необходима кровь для переливания. «Нередко приходится откладывать даже срочные операции, поскольку в среднем каждому пациенту требуется три-четыре донора»,– отметил Гук.

Кроме того, участники совещания решили создать научно-практический центр крови при Минздраве, возобновить работу центра инфекционной безопасности донорской крови при Институте патологии крови, обеспечив его всем необходимым лабораторным оборудованием, а также «укрепить материально-техническую базу учреждений по переливанию крови». Впрочем, по мнению Андрея Гука, для выполнения этих задач государству придется пересмотреть объемы финансирования всей службы крови. «Ведь современной техники и заводов по переработке крови на сегодняшний день в Украине вообще нет»,– объяснил Гук.

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