В Киеве запретили продавать детское питание "Карапуз"

Главное Киевское городское управление по делам защиты прав потребителей запретило реализацию на территории столицы детской каши ТМ «Карапуз». В частности, запрещено торговать смесью «Мультизлаковая молочная с яблоком и персиком».

Об этом сообщается в предписании Главного Киевского городского управления по делам защиты прав потребителей от 30 марта с. г. №015, обнародованном в «Голосе Украины».

По данным управления, при производстве каши «Мультизлаковая молочная с яблоком и персиком» использовалась пшеничная мука, что запрещено ч.9. ст. 9 закона «О детском питании».

Продукция под торговой маркой "Карапуз" производиться на ООО «Южный консервный завод детского питания» (Херсон).