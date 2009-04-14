ВР усилила социальную защиту ВИЧ-инфицированных

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 367 народных депутатов из 429, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятым документом из Закона Украины “О предотвращении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения” исключена статья 22, вместо этого статья 21 дополнена положением, в котором предусмотрено, что оба родителя инфицированных СПИДом детей, а также лица, которые их замещают, имеют право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время.

Также они имеют право на совместное пребывание в стационарах с детьми в возрасте до 14 лет с освобождением на это время от работы с выплатой помощи по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком; сохранение за одним из родителей в случае увольнения его с работы в связи с уходом за ребенком в возрасте до 16 лет непрерывного трудового стажа для начисления помощи по временной нетрудоспособности при условии устройства на работу до достижения ребенком указанного возраста.