Ученые связали шизофрению с повышенным риском диабета

По данным исследования, проведенного в Медицинском колледже Джорджии (США), у больных шизофренией чаще обнаруживается диабет второго типа. В исследовании участвовали 50 пациентов с шизофренией, у которых не было других факторов риска диабета, и 50 человек в качестве контрольной группы.

У 16 процентов больных шизофренией был найден диабет или нарушение толерантности к глюкозе. Признаков диабета у кого-либо из контрольной группы исследователи не обнаружили.

Брайан Киркпатрик (Brian Kirkpatrick) из Медицинского колледжа Джорджии (США) и его коллеги из Барселонского университета (Испания) и Университета Мэрилэнда (США) проводили глюкозотолерантный тест у пациентов с шизофренией до начала лечения антипсихотическими препаратами, которые вызывают быстрый набор массы тела — один из факторов риска диабета второго типа.

Доктор Киркпатрик заявил, что полученные в результате исследования данные указывают на наличие общих для шизофрении и диабета предрасполагающих факторов. Он добавил, что такие факторы как недостаточное питание плода и маленький вес при рождении увеличивают риск развития этих заболеваний.

По данным одного из проведенных ранее исследований, у людей, страдающих шизофренией, метаболический синдром (комплекс нарушений обмена веществ, которые увеличивают риск развития диабета) встречается почти в полтора раза чаще.

medportal.ru