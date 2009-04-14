В Киеве эпидемии краснухи нет

В Киеве за три месяца 2009 года зарегистрировано 198 случаев краснухи, из них 66 – у детей в возрасте до 14 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Вместе с тем в столичной мэрии, комментируя данные Киевской городской санитарно-эпидемиологической службы по заболеваемости краснухой, заявляют, что эпидемии в городе нет.

В частности, как отметила заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, на протяжении апреля текущего года среди слушателей Военного института телекоммуникаций и информатизации, который функционирует на базе КПИ, было зарегистрировано 13 больных краснухой, 10 из которых проживают в общежитии.

«Все заболевшие – мужчины, не привитые против краснухи. Из числа больных 6 человек были госпитализированы в Киевскую городскую клиническую больницу №4, четыре человека выехали к родным за пределы Киева, еще трое больных находятся под наблюдением участковых врачей по месту постоянного проживания», - подчеркнула И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По месту жительства и учебы больных были выявлены 205 контактировавших, за которыми обеспечивается постоянное медицинское наблюдение. По состоянию на сегодня все госпитализированные выписаны из больницы. Новые случаи заболевания краснухой среди контактировавших не зарегистрированы, заверяют в КГГА.