Родился ребенок, зачатый спермой, которая хранилась 21 год

В США родился ребенок, зачатый с помощью спермы, сохраненной 21 год назад. О рождении девочки рассказали сотрудники центра репродуктивной медицины в Северной Каролине.

Отец ребенка, 38-летний Крис Библис (Chris Biblis) лечился от лейкемии в возрасте 13-18 лет. Он сдал свою сперму в банк в 1987 году, когда ему было 16.

Спустя 20 лет после выздоровления Крис и его 33-летняя жена Мелоди решились на проведение экстракорпорального оплодотворения путем инъекции сперматозоида в яйцеклетку.

Мелоди удалось забеременеть после первого цикла процедур. В марте этого года она родила здоровую девочку, которую назвали Стеллой.

medportal.ru