Причина низкой продолжительности жизни - врачебные ошибки

Специалисты подсчитали: не менее трети диагнозов ставятся неправильно.

Низкая продолжительность жизни в России, как оказалось, объясняется вовсе не пьянством. По мнению ведущих учёных-медиков, ранняя смертность россиян объясняется прежде всего многочисленными… врачебными ошибками. Шутка ли — не менее трети диагнозов в России ставятся неправильно.

Впервые это сенсационное заявление прозвучало в выступлении главного терапевта страны Александра Чучалина на национальном конгрессе терапевтов «Новый курс: консолидация усилий по охране здоровья нации». И как бы в подтверждение этой «новости» на днях прозвучало сообщение из Калининграда. Двухлетний малыш Артём Козлов умер: врач спутал менингит с ветрянкой.

В Институте пульмонологии Академии медицинских наук подтвердили кошмарную статистику врачебных ошибок. И сообщили: из-за них ежегодно гибнет от 40 до 60 тысяч пациентов. Каждый третий «туберкулёзный» диагноз ставят вовсе не врачи, а… патологоанатомы. То есть подлинная причина смерти выясняется только во время вскрытия. Это значит, что человека годами лечили бог знает от чего, на врачей и лекарства он потратил сумасшедшие деньги, а потом всё равно скончался во цвете лет. И только после этого выяснялось: лечили его, увы, не от той болезни.

www.biznesinfo.ru