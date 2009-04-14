Дешевое спиртное провоцирует эпидемию алкоголизма

Медицинские работники Великобритании призывают правительство запретить продажу дешёвого алкоголя, поскольку по их мнению недорогое спиртное ухудшает эпидемию алкогольного злоупотребления в стране. Опрос Национальной службы здравоохранения показал, что большинство врачей и медсестёр считают исчезновение дешёвых спиртных напитков с полок магазинов лучшим способом решения проблемы пьянства среди англичан.

Согласно полученным данным, 73% британских врачей, лечащих людей от алкоголизма, уверены в необходимости принятия срочных мер в ценовой политике продаж спиртного, а 81% убеждены, что число алкоголиков сократится, если цены на спиртное значительно вырастут. Также 84% медработников отметили неэффективность алкогольной политики правительства Великобритании.

Высокие уровни злоупотребления спиртным среди несовершеннолетних и в целом по стране обходятся правительству ежегодно в 2,7 млрд. фунтов. Медики предлагают удвоить цены на самые распространённые напитки - пиво и вино. Проведения социальных кампаний и рекламы о вреде алкоголя недостаточно, чтобы изменить отношение граждан к чрезмерному потреблению спиртного, уверены специалисты. Кроме того, было зафиксировано, что государственное финансирование не успевает за темпами спроса на лечение алкогольной зависимости.

По последним статистическим данным, около 40% мужчин и 25% женщин в Англии превышают рекомендуемую ежедневную норму употребления алкоголя, в то время как школьники и молодёжь всё чаще "налегают" на большие количества газированных напитков с низким процентом спирта. В целом предположительно около 10 млн. англичан увлекаются алкоголем в опасных для здоровья количествах.

ami-tass.ru