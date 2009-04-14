Пребывание на солнце - против иммунных расстройств

Недостаток витамина D приводит к иммунным расстройствам и воспалительным процессам, установили врачи Университета Миссури. Ранее учёные уже доказывали, что нехватка витамина отрицательно влияет на сердечно-сосудистую функцию и повышает риск развития рака. Эксперты зафиксировали увеличение концентрации сыворотки ТНФ-альфа, воспалительного маркера, у здоровых женщин, которые испытывали дефицит витамина D. Полученные данные позволяют объяснить роль витамина в профилактике и лечении воспалительных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, рассеянный склероз и ревматоидный артрит.

Исследование показало, что низкий уровень витамина D мешает нормальной работе иммунитета и способствует внутреннему воспалению, которое, как правило, встречается только у людей с хроническими диагнозами типа ожирения. Замечено, что небольшое снижение уровня витамина в организме больных людей усугубляет симптомы болезни.

Американские медики убеждают получать надлежащие уровни полезного вещества с продуктами питания /рыба, молоко и апельсиновый сок/, но в основном за счёт солнечного света - главного источника витамина D. Согласно рекомендациям специалистов, ежедневно надо получать не менее 1000 МЕ /международных единиц/ витамина D. С наступлением весны и приближением лета солнце служит легко доступным и бесплатным источником витамина. Всего лишь 10 минут воздействия солнечных лучей три дня в неделю на 25% открытой кожи позволяет поддерживать оптимальное количество витамина в организме, говорят медики, но людям с тёмным цветом кожи требуется больше времени.

ami-tass.ru