Что означают увеличившиеся лимфоузлы

Древние греки обнаружили, что в человеческом теле кроме красной жидкости циркулирует ещё и прозрачная, и назвали ее лимфой, что в переводе с греческого означает «чистая вода, влага». Лимфа течет по лимфатическим сосудам, пронизывающим, как и кровеносные, весь наш организм. На пути лимфатических сосудов расположены лимфатические узлы. Для чего они нужны?

Отфильтруйте это немедленно

У каждого человека в организме от 400 до 1000 лимфатических узлов. Они находятся в ямках на сгибах конечностей, на шее, под челюстью, в грудной и брюшной полостях. В них созревают иммунные клетки. Каждый узел сутками напролёт «собирает» лимфу из определенного участка и фильтрует ее от вредных примесей. Ими могут быть болезнетворные микроорганизмы, дефектные клетки, чужеродные белки.

Что же происходит с примесями, оставшимися в лимфоузле? Их атакуют иммунные клетки – макрофаги и в буквальном смысле съедают врага. Однако если нагрузка на узел велика (например, в тканях, от которых течет лимфа, возникло воспаление), для него это не проходит бесследно: узел становится больше и может даже воспалиться. Когда болезнь пройдет, лимфатический узел уменьшится, но теперь навсегда останется чуть более плотным, чем раньше.

Сколько сердец у лягушки

Жидкая часть крови просачивается из капилляров в межклеточные пространства, образуя лимфу. Она омывает ткани, а потом уже собирается в лимфатические сосуды, которые возвращают ее в вены. У некоторых животных, например, у рыб, амфибий, рептилий и птиц, под кожей находятся особые структуры, которые называют «лимфатическими сердцами» - в них есть мышцы, которые сокращаются и проталкивают жидкость в одном направлении. У человека таких «сердец» нет.

У маленьких детей, которые ещё ничем не успели переболеть в своей жизни, лимфатические узлы невозможно прощупать под кожей, настолько они мягкие и крошечные. Но кто из нас, взрослых, незнаком хотя бы с простудой? Поэтому наши лимфоузлы можно найти и потрогать на шее и под челюстью. У большинства людей, правда, на сгибах конечностей эти биологические «фильтры» остаются такими же, как у младенцев - отыскать их непросто, если на этой руке или ноге никогда не было воспаления. Сложнее всего с узлами, расположенными глубоко в брюшной или грудной полости: их не потрогать и не увидеть. Бывают случаи, когда даже опытные специалисты принимают воспаление лимфатического узла в животе за аппендицит.

О чем расскажет лимфоузел

Когда врач прощупывает лимфатические узлы, он обращает внимание на все их качества: болезненные или нет, насколько они велики, спаяны ли между собой и с окружающими тканями. Эти характеристики могут помочь поставить точный диагноз.

Безболезненное увеличение лимфоузлов называется лимфаденопатией и говорит о том, что в ближайших тканях гнездится болезнь.

Болезненное увеличение лимфатического узла (лимфаденит) говорит о том, что воспаление происходит в нем самом. В этом случае биологический «фильтр» не справляется с вредными бактериями (либо иммунитет ослаб, либо инфекция особенно сильная) и подвергается атаке со стороны микробов. Иногда дело доходит до нагноения, что весьма опасно: гной может образовать флегмону: обширно разлиться между слоями тканей (удалить его сможет только хирург).

Если лимфатические узлы становятся очень плотными и сливаются в единый малоподвижный комплекс, то врач может заподозрить у пациента злокачественную опухоль.

Наши раковые клетки

У каждого из нас образуется до 100 000 раковых клеток в сутки - то есть тех, у которых из-за генетической "поломки" изменяются свойства - от белков в оболочке до способности бесконтрольно размножаться. У них есть ещё одна особенность - они легко отделяются от места своего зарождения и начинают путешествие по организму. Первым делом они попадают в лимфатическую систему и тут же обезвреживаются в лимфатических узлах. При наследственной предрасположенности к раку у человека образуется столько же дефектных клеток, как у любого другого, но снижена способность лимфоузлов их фильтровать, как и способность иммунных клеток находить их в тканях и уничтожать.

Когда снижен иммунитет

При ангине происходит локальная лимфаденопатия в области шеи, а при заболеваниях, передающихся половым путем - в паховой области. Однако некоторые болезни вызывают генерализованное (то есть, повсеместное) увеличение лифамтических узлов. Так происходит, например, при СПИДе. С одной стороны это хороший признак, означающий, что иммунитет активно борется с опасным вирусом иммунодефицита, а с другой стороны - один из симптомов страшной болезни. При СПИДе в итоге иммунитет ослабевает, и лимфатические узлы теряют способность бороться с болезнетворными бактериями и раковыми клетками. Больные с ВИЧ могут погибнуть, но не от самого вируса, а от сопутствующих инфекций и опухолей.

MEDЭнциклопедия

Шесть мифов о СПИДе

Только не нужно паники: чаще всего если вы находите себя увеличенный лимфатический узел - это свидетельство работающего иммунитета. Для того же, чтобы обнаружить причину его активации, лучше сходить к врачу. Обычной причиной бывают случайная кошачья царапина, ринит или простой кариес. Только специалист может правильно оценить все симптомы и понять, опасно ли ваше состояние. Зачастую вообще не требуется никакого специального лечения лимфатической системы - а только вылечить зуб или больное горло. В течение жизни лимфоузлы у любого человека увеличиваются столько раз, что и не сосчитать – и, как правило, ничем страшным это не грозит.

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