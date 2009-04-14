Стволовые клетки могут лечить женское бесплодие

Китайские ученые доказали, что яичники самок млекопитающих несут в себе стволовые клетки гоноциты, способные впоследствии давать новые яйцеклетки, пригодные для зачатия потомства.Открытие, описанное в статье в журнале Nature Cell Biology, может привести к появлению новых медицинских методик лечения женского бесплодия.

До последнего времени считалось, что производство яйцеклеток - женских половых клеток, заканчивается в еще до рождения на свет, иными словами взрослый женский организм несет в себе конечное количество яйцеклеток, расходуемых в течение жизни.

Такое устройство женской репродуктивной системы является одной из причин бесплодия. Китайские ученые утверждают, что сумели доказать возможность генерации новых яйцеклеток репродуктивной системой самок млекопитающих.

В своих экспериментах на мышах Цзи У и его коллеги из Шанхайского университета Цзяо Тун сумели выделить женские стволовые клетки гоноциты из яичников мышей пятидневного возраста. Признаком, по которому ученые отделили этот тип клеток остальных, являлось наличие в них особого белка, MVH, встречающегося в половых клетках.

Выделив этот тип клеток, ученые поместили их в питательную среду, где те продолжили свой рост, развитие и деление.

После этого ученые пересадили эти клетки в организмы мышей, предварительно лишенных способности давать потомство с помощью химиотерапии. К удивлению исследователей, через несколько дней после пересадки в яичниках этих мышей оказались вполне жизнеспособные яйцеклетки, которые оказались способны к оплодотворению.

Потомство, которое дали эти мыши, несло в себе гены зеленого флуоресцентного белка, которые ученые намеренно ввели в гоноциты перед пересадкой, чтобы иметь стопроцентную уверенность в том, что именно пересадка стволовых клетка вернула мышам способность к репродукции.

Эксперты, мнение которых приводит New Scientist, сходятся во мнении, что следующим шагом этой работы является исследование механизма работы выделенных китайскими специалистами клеток, их роли в работе репродуктивной системы. Вероятно, сбои в их работе и являются причиной бесплодия.

Если репродуктивная система человека функционирует аналогичным образом, и женские яичники содержат стволовые клетки гоноциты, их можно было бы использовать для выращивания новых яйцеклеток в пробирке для восстановления репродуктивных функций организма, считают ученые.

Напомним, в январе регулирующие органы США впервые в мире сняли все преграды к разработке методов терапевтического лечения, основанных на использовании стволовых клеток эмбрионов человека.

РИА новости